Kırmızı-beyazlılarda Ersun Yanal'ın, rakiplerine 4-0 mağlup oldukları lig maçına göre daha ofansif bir kadroyu sahaya sürdüğü görüldü.

Ligdeki Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Orgill, Omar Imeri ve Naldo'nun yerine Podolski, Fredy ve Amilton görev yaptı.

Konuk ekipte de teknik direktör Çağdaş Atan, lig maçına göre 3 değişikliğe giderek Siopis, Babacar ve Hasan Hüseyin Acar'ın yerine Ceyhun Gülselam, Berkan Kutlu ve Juanfran'a şans verdi.

Maç topu özel araçla getirildi

Yarı finaldeki maçta kullanılan top, özel bir araçla orta sahaya kadar getirildi.

Maç topu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve yayıncı kuruluş ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları kapsamında iş birliği yapan Aras Kargo tarafından Antalya Stadı'na ulaştırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

TFF'nin Riva'daki tesislerinde TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'den topu teslim alan Aras Kargo, organizasyon için özel olarak hazırlanan mini araç ile maç topunu orta sahaya kadar taşıdı ve hakeme teslim etti.

Aras Kargo, son olarak final karşılaşmasında maçın oynanacağı toplarla birlikte büyük mücadelenin ödülü olan Türkiye Kupası'nı da taşıyacak.

Öte yandan, dün yaşamını yitiren Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal anısına mücadele öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.