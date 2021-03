Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Hikmet Karaman, kulübün YouTube kanalına yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü'nde bulunduğu için duygulanmamasının mümkün olmadığını çünkü bu takımın başına dördüncü kez geldiğini belirtti.

"Burada Beştepe'nin ruhu vardır, gerçekten burada bir ruh var, civarlarında Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmiş önemli devlet büyüklerimizin mezarları var. Anıtkabirimiz de burada, yakın. Bunu Beştepe'nin ruhu, Ankaragücü'nün ruhu olarak görüyorum."

61 yaşındaki teknik adam, geçmişte tesisin etrafında tur attığını ve bu ruhu hissettiğini aktardı.

"Türk futbolunda yabancı oyuncu sayısı çoğaldı. Bir de pandeminin getirdiği yasaklar var, taraftarsız, hal böyle olunca yabancı oyuncular veya yeni transferler, Ankaragücü ruhunu biraz geç tanıyabiliyor. MKE Ankaragücü'nün bir parolası var, taraftar hep bir puan almıştır, taraftar takımın itici gücü. Niye bugün Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor büyük olan camialar, onları aslında büyük yapan taraftarları, içeride ve dışarıdaki taraftar desteği. Niye büyük takımlar iç sahadaki maçlarda zorlanıyor, bakın büyük takımlar iç sahadaki maçlarda çok maç kaybediyor, bunun en büyük nedenlerinden biri taraftar eksikliği. MKE Ankaragücü'nün taraftarı inanılmaz bir motivasyon aracı. O zaman 'Ankaragücü taraftarı bir puan, teknik heyet bir puan, bir puan da futbolcular alacak.' demiştik. Üç puanı böyle alacağız diye o zaman bir 'Kurtuluş Savaşı' vermiştik ve başarıyla da çıktık."

"Başkent artık şampiyonlukları kovalamalı"

Hikmet Karaman, MKE Ankaragücü'nün maçlarda gol attığında taraftarın ailecek paylaştığı sevinç görüntülerinin kendisini çok mutlu ettiğini anlattı.

"Müthiş bir mücadele veriyoruz, mücadelenin daha başındayız. Bu mücadeleyi hep birlikte vermek zorundayız, hiç kimse sezon sonuna kadar başka bir şey düşünemez, tek bir düşünce var; üç puan almak, hep birlikte hareket etmek. Yönetim, teknik heyet, futbolcu, taraftar, çalışanlar olarak hepimiz birlikte, doğru hareket ettiğimizde inşallah bu sıkıntılı durumdan kurtulup ondan sonra da önümüzdeki sezonun doğru planlamaları... MKE Ankaragücü bu olmamalı, başkent bu olmamalı, başkent artık ilk beşin içerisinde devamlı yer alıp şampiyonlukları kovalamalı, başkente yakışan budur."

Tecrübeli teknik adam "Şimdi Trabzonspor deplasmanına gideceğiz. Göztepe maçının üzerine çıkmamız gerekiyor. Trabzonspor maçından sonra da performans olarak onun üstüne çıkman gerekiyor. Çünkü başka bir kurtuluş yolumuz yok, bakın ligde herkes kazanıyor. Üç haftada 9 puan aldık yeterli olmadı, çünkü rakiplerimiz de kazanıyor. Mücadeleyi devam ettirmek zorundayız." şeklinde görüş belirtti.

Önceki çalışmalarının üzerine sürekli eklemeler yapmaları gerektiğini vurgulayan Hikmet Karaman, "Her şeyin iyisini yapmak zorundayız. A'dan Z'ye her şeyi çalışmak zorundayız. Her şeyin analizini yapmak gerekiyor, vakit yok, uyumaya vaktin kalmıyor." ifadelerini kullandı.

"İlk hedefimiz ligde kalmayı garantilemek"

Hikmet Karaman, futbolcularının çok iyi çalıştığını, bu çalışmayı sürdürdükleri sürece bu işin altından kalkacaklarına inandığını ifade etti.

"Çalışıyoruz, ilk hedefimiz ligde kalmayı garanti altına almak. En büyük hedefimiz MKE Ankaragücü'nü sağ salim limana getirmek." diyen Karaman, "Bütün rakiplere de saygı gösteriyoruz. Biz MKE Ankaragücü olarak 3 puanı almak için çıkacağız. Skor ayrı bir şey, o gelir, ama taraftarımız ve biz, hepimiz maçtan sonra 'Ya müthiş oynadık.' diyebilmeliyiz."