FIFA'nın resmi internet sitesinde yayınlanan haberde, usta gazeteci ve spiker Halit Kıvanç ile 2016 yılında vefat eden dönemin milli futbolcusu Suat Mamat'ın röportajlarına yer verildi.

Haberde, 2002 yılında Kore-Japonya ortaklığında düzenlenen Dünya Kupası'nda 3. olarak futbol kalitesini ortaya koyan Türkiye'nin, 1954'te İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonaya katılma öyküsünün de görülmeye değer olduğu anlatıldı.

#OnThisDay in 1954, Turkey qualified for their first-ever #WorldCup



They did so at the expense of Spain, triumphing in a truly extraordinary manner @MilliTakimlar | #WCQ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 17, 2021

Kupaya katılmak için İspanya ile eşleşen Türkiye, deplasmandaki 4-1'lik mağlubiyetin ardından rövanşta sahadan 1-0 üstün ayrılmıştı.

Ancak averaj uygulaması olmadığı için taraflar İtalya'nın başkenti Roma'da 17 Mart 1954'te tekrar karşı karşıya gelmişlerdi. 2-2'lik beraberliğin ardından kura çekimiyle Dünya Kupası'na katılan Türkiye olmuştu.