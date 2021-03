FIFA'nın resmi internet sitesinde yayınlanan haberde, usta gazeteci ve spiker Halit Kıvanç ile 2016 yılında vefat eden dönemin milli futbolcusu Suat Mamat'ın röportajlarına yer verildi.

Haberde, 2002 yılında Kore-Japonya ortaklığında düzenlenen Dünya Kupası'nda 3. olarak futbol kalitesini ortaya koyan Türkiye'nin, 1954'te İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonaya katılma öyküsünün de görülmeye değer olduğu anlatıldı.

#OnThisDay in 1954, Turkey qualified for their first-ever #WorldCup



They did so at the expense of Spain, triumphing in a truly extraordinary manner @MilliTakimlar | #WCQ