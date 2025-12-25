Puslu 6.6ºC Ankara
AA 25.12.2025 15:43

Turistik Doğu Ekspresi yolcuları buz tutan Çıldır Gölü'nün keyfini çıkarda

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kars ve Ardahan sınırlarındaki Çıldır Gölü, Turistik Doğu Ekspresi ile gelen ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Turistik Doğu Ekspresi yolcuları buz tutan Çıldır Gölü'nün keyfini çıkarda
[Fotograf: AA]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van'ın ardından ikinci büyük göl olan Çıldır'ın yüzeyinin bir bölümü bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu. Kar yağışı sonrası beyaza bürünen buz tabakası da güzel görüntü oluşturdu.

Kars'ın Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyü mevkisinde gölün donmasıyla buz kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. 123 kilometrekare alana sahip gölün üzerindeki buza çıkanlar keyifli anlar yaşadı.

Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin başlamasıyla ilk turistler de buzla kaplı gölde atlı kızak yaptı. Göl üzerinde yürüyüş yapıp eğlenen trenin ilk yolcuları ile yabancı turistler buz üzerinde keyifli anlar yaşadı.

Turistik Doğu Ekspresi yolcuları buz tutan Çıldır Gölü'nün keyfini çıkarda

Turistik Doğu Ekspresi için eşiyle Almanya'dan geldi

Turistik Doğu Ekspresi'ne katılmak için Almanya'dan gelen Peter Röblreiter, tren yolculuğunu çok beğendiğini söyledi.

Dünyada yaptıkları ikinci tren yolculuğu olduğunu anlatan Röblreiter, "Almanya'da da çok soğuk var, buradan çok memnun kaldım. Ben Kars'ı çok seviyorum, çok iyi bir tur. Buzun üzerine çıktım, eşim çok korkuyor ancak buz sert, problem yok. Her gün çok fazla fotoğraf çekiyoruz, Almanya'daki arkadaşlarımıza gönderiyoruz." diye konuştu.

Turistik Doğu Ekspresi yolcuları buz tutan Çıldır Gölü'nün keyfini çıkarda

Fethiye Röblreiter de Kars'a gelerek hayallerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Trenle geldik çok güzeldi, memnun kaldık değişik bir turdu. Bu turu İsviçre'de de yapmıştık, buzullara trenle yolculuk. Buradan çok memnun kaldık. Çıldır Gölü'ne ilk başta çıkamadım, daha sonra buzun üzerine çıkarak atlı kızağa bindim." ifadelerini kullandı.

"İlk defa Turistik Doğu Ekspresi ile yola çıktım, çok heyecanlıyım"

Endonezyalı Rizkia Amania Mansur ise duygularını "Harika bir yolculuk, gerçekten çok güzeldi, ilk defa Turistik Doğu Ekspresi ile yola çıktım, çok heyecanlıyım. Burada hava bambaşka, çok soğuk, çok güzel ama buzun üzerine ilk defa çıktım." sözleriyle paylaştı.

Turistik Doğu Ekspresi yolcuları buz tutan Çıldır Gölü'nün keyfini çıkarda

Atlı kızakçı Bünyamin Aslan da trenin gelmesiyle yoğunluğun arttığını anlattı.

Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars'a gelmesinin herkesi sevindirdiğini vurgulayan Aslan, "Çıldır Gölü'nde atlı kızak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyoruz. Çıldır Gölü 15-20 gündür buz tuttu, buz kalınlığımız yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Herkesi göle bekliyoruz." dedi.

Ardahan Kars Turistik Doğu Ekspresi
