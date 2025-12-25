Puslu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.12.2025 15:38

Kapıkule'de 31 kilo kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Kapıkule gümrük sahasında uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 31 kilogram kokain ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Kapıkule'de 31 kilo kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, NSosyal hesabından yaptığı açıklamaya göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan koordineli çalışmalar sonucu, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Kapıkule gümrük sahasında operasyon düzenlendi.

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 31 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonda, şüpheliler E.E. ve T.Ç. yakalandı.

Yerlikaya, açıklamasında, 2025 yılının ilk 11 ayında düzenlenen operasyonlara ilişkin de bilgi verdi.

Buna göre, söz konusu dönemde yapılan operasyonlar sonucu 1,8 ton kokain ele geçirildi. Yabancı narkotik organize suç örgütü üyesi ve yöneticisi 51 kişi yakalanarak ülkelerine iade edildi.

Ayrıca bu yıl 22'si uluslararası narkotik organize suç örgütü olmak üzere 634 organize suç örgütü çökertildi.

Edirne'deki operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, "Baronundan torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri ve polisimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:40
İşgalci İsrail, Batı Şeria’da Filistinlilere ait 2 katlı evi yıktı
16:34
Döner kanat hava aracı simülatörleri için stratejik ortaklık
16:18
Filistinli kurumlar: İsrail hapishanelerinde esirlere sistematik işkence ve aç bırakma uygulanıyor
16:00
"Evvel Bir Mirasın İzinde" karma sergisi Millet Kütüphanesi'nde açıldı
15:49
29. Geleneksel Tüketici Ödülleri için başvurular başladı
15:49
NSosyal birçok yeni özelliği kullanıcılarına sunmaya başladı
Han Yunus’ta çöp ve kanalizasyon krizi, yerinden edilen Filistinlilerin yaşamını tehdit ediyor
Han Yunus’ta çöp ve kanalizasyon krizi, yerinden edilen Filistinlilerin yaşamını tehdit ediyor
FOTO FOKUS
Bursa'da başıboş sokak köpeği 3 kişiye saldırdı
Bursa'da başıboş sokak köpeği 3 kişiye saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ