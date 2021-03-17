Dün yaşamını yitiren Erhan Önal'ın cenazesi, yakınları tarafından Eski Bornova Mezarlığı'na getirildi. Önal naaşı, kılınan cenaze namazının ardından ailesine ait bölüme defnedildi.

Cenazeye, Önal'ın kızı Bige Önal, yakınları, eski futbolcu arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Almanya'nın Münih kentinde 3 Eylül 1957'de dünyaya gelen Erhan Önal, futbola Shwarz Weiss Münih'te başladı.

Almanya'da Bayern Münih ve Belçika'da Standard Liege formaları giyen Önal, Türkiye'de ilk olarak 1982 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-lacivertli ekipte kısa süre forma giyen Önal, tekrar Belçika ekibine dönerken, 1985'te bu kez Galatasaray için Türkiye'ye döndü ve 7 sezon sarı-kırmızılı ekip için mücadele verdi.

Erhan Önal, 1985-1992 yılları arasında Galatasaray'la birçok önemli başarı yakaladı.