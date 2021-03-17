Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Tüm planlarını 3 puan üzerine kuran teknik direktör Erol Bulut, 11'de görev vereceği isimleri belirlemeye çalışıyor.

Sarı lacivertlilerde kalede her zamanki gibi Altay Bayındır olacak. Erol Bulut, sezon başından beri en istikrarlı bölge olan defans hattında bu hafta değişiklikler yapacak.

Sakatlığı nedeniyle derbide oynaması beklenmeyen Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare forma giyecek.

Stoperde Serdar Aziz ve Szalai'nin yeri garanti gözüküyor. Erol Bulut, sol bekte ise Novak ile CanerErkin arasında bir tercih yapacak.

Luiz Gustavo, derbi taktiğinde merkezdeki en kilit isim olacak. Brezilyalı oyuncunun yanında Jose Sosa'nın oynaması bekleniyor.

Son maçta oyundan aldığı Mert Hakan Yandaş'ı kulübeye çekmeyi düşünen Erol Bulut, 10 numara pozisyonu için Pelkas'ı düşünüyor.

Kanatları cezası biten Valencia ile Osayi-Samuel'e emanet edecek olan Erol Bulut'un, forvette ise görev vereceği ismi henüz belirlemediği öğrenildi.

Thiam'ın son maçlarda verilen şansı kullanamaması, Samatta'yı bu maçta bir adım öne çıkarıyor.