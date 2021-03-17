Beşiktaş’ta, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 yıl sonra finale kalmanın mutluluğu yaşanıyor.

Yarı finalde normal süresi 2-2 biten mücadelede uzatmalarda Medipol Başakşehir’i 3-2 yenerek final biletini cebine koyan siyah beyazlılar, moral olarak üst seviyede.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, soyunma odasında oyuncularını tek tek tebrik ettiği belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının, özellikle ilk yarıdaki oyundan memnun olduğu ifade edildi.

Gözünü Fenerbahçe derbisine çeviren Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar ise camiayı korkuttu. Maçın ilk yarısının son dakikalarında dizinde problem yaşayan Kamerunlu golcü, derbi düşünülerek tedbir amaçlı oyundan alındı.

Soyunma odasında ilk kontrolleri yapılan Aboubakar’ın ciddi bir problemi olmaması, teknik ekibin yüreğine su serpti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, golcü oyuncu Fenerbahçe'ye karşı forma giyebilecek.

Gençlerbirliği maçında sakatlık geçiren Cenk Tosun da derbi öncesi takıma dönüyor. Tecrübeli golcünün tedavisinin son aşamaya geldiği öğrenildi.

Cenk, hafta içinde yapılacak antrenmanlarda takımla çalışmalara başlayabilecek. Beşiktaş'ta derbi öncesinde Gökhan Töre dışında eksik oyuncu kalmayacak.