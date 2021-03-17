Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola ve İlkay Gündoğan rekor kırdı.

İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Mönchenladbach ile oynadığı maç, önemli istatistikleri de beraberinde getirdi.

Guardiola'dan kariyer rekoru

City 2-0 kazandığı mücadelenin ardından 2020-2021 sezonu içerisindeki 100'üncü golüne ulaştı. Bu rakam Pep Guardiola'ya da kariyer rekoru getirdi.

İspanyol teknik adam, aynı maçta bir rekora daha imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde 82'inci galibiyetini elde eden 50 yaşındaki isim, 81 galibiyeti bulunan Jose Mourinho'yu geride bıraktı.

Bu alanda zirve ise 102 maç kazanan efsane teknik adam Sir Alex Ferguson'a ait.

İlkay Gündoğan önemli istatistiklere imza attı

Aynı maçta bir rekor da Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'dan geldi. Takımının 2'inci golünü kaydeden Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nde 9'uncu kez rakip ağları sarstı.

30 yaşındaki oyuncu, ülke dışındaki bir takımda Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol kaydeden Alman futbolcu unvanını ele geçirdi.

Bundan önceki rekor ise Lukas Podolski'ye aitti. Podolski, Arsenal ile 8 gol atmıştı.

Karim Benzema 70, Sergio Ramos da 15 gole ulaştı

Real Madrid'in yıldız futbolcuları Sergio Ramos ve Karim Benzema da tarihi rekorlara imza attı. Atalanta filelerini sarsan Benzema, usta golcülerin yanına adını yazdırdı.

Fransız oyuncu, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Raul Gonzalez'in ardından Devler Ligi'nde 70 gole ulaşan 5'inci futbolcu oldu.

Sergio Ramos ise aynı maçta Devler Ligi'ndeki 15'inci golüne ulaştı.

İspanyol stoper, 16 gollü Roberto Carlos'un ardından Pique ve Helguera'yla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol kaydeden 2'inci futbolcu unvanını ele geçirdi.