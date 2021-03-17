Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist Fraport Tav Antalyaspor oldu. Antalya Stadı'ndaki maça etkili başlayan kırmızı beyazlı ekip, Podolski'nin 18. dakikadaki golüyle öne geçti.

İlk yarı da bu skorla tamamlandı. Aytemiz Alanyaspor'un ikinci yarıda beraberlik golü için kurduğu baskı sonuç vermedi.

82. dakikada sahneye çıkan Hakan Özmert sonucu belirledi. Fraport Tav Antalyaspor, derbi maçta rakibini 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın rakibi olmaya hak kazandı.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçı 4-0, ligin ilk yarısında oynadığı maçı da 2-0 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan her iki takım futbolcularının otobüsünü Antalyasporlu taraftarlar stat girişinde meşalelerle karşıladı. İki takımın yöneticileri de birlikte dostluk mesajları verdi.

Maç öncesinde geçtiğimiz gün hayatını kaybeden A Milli Takım’ın eski futbolcularından Erhan Önal için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Antalyaspor ve Alanyaspor'un yarı final serüveni

Kupanın 5. turunda Adanaspor'u, son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u eleyen Aytemiz Alanyaspor, çeyrek finalde ise Galatasaray'ı yenerek yarı finale yükselmişti.

İlk kez 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkan Alanyaspor, ligdeki başarılı performansının yanı sıra kupada da geçen sezon kulüp tarihinde ilk kez final oynama başarısı gösterdi.

Kupada 4. turda Pendikspor'u, 5. turda Beypiliç Boluspor'u, son 16 turunda Bursaspor'u eleyen Fraport TAV Antalyaspor ise çeyrek finalde Demir Grup Sivasspor 1-0 yenerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 17. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında, Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Podolski, kendi etrafında döndükten sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

36. dakikada Tzavellas'ın ortasında iyi yükselen Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda, top auta gitti.

37. dakikada Eren Albayrak'ın hatalı pasında ceza sahası çizgisi üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Salih Uçan'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

43. dakikada Antalyaspor ikinci gole yaklaştı. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, Podolski'nin pasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Bünyamin Balcı'nın yerden vuruşunda, top auta çıktı.

44. dakikada Eren Albayrak'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Podolski'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Eren Albayrak'ın ortasında ceza sahası içerisinde Nuri Şahin'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Alanyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

65. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı köşe atışında Salih Uçan ceza sahasına ortasını yaptı. Ön direkteki Tzavellas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

GOL - 82. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi takımın atağında, Fredy'nin pasında ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Hakan Özmert'in plasesinde, meşin yuvarlak kaleci Marafona'nın solundan ağlarla buluştu. 2-0

[Fotoğraf: AA]

88. dakikada Moubandje'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Caulker'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

90. dakikada Alanyaspor'un kazandığı serbest atışta topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fraport TAV Antalyaspor, kupada finale yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Antalya

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Alpaslan Dedeş, Murat Ergin Gözütok.

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert (Dk. 90+1 Sidney Sam), Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton (Dk. 77 Naldo), Podolski (Dk. 90+1 Orgill).

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Tayfur Bingöl (Dk. 77 Adam Bareiro), Ceyhun Gülselam (Dk. 63 Efkan Bekiroğlu), Salih Uçan (Dk. 86 Hasan Hüseyin Acar), Berkan Kutlu (Dk. 63 Manolis Siopis), Davidson, Mustafa Pektemek (Dk. 86 Steven Caulker).

Goller: Dk. 17 Podolski, Dk. 82 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Amilton, Dk. 27 Eren Albayrak, Dk. 35 Podolski, Dk. 56 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 56 Serdar Gürler, Dk. 60 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 25 Tayfur Bingöl, Dk. 32 Berkan Kutlu, Dk. 71 Mustafa Pektemek, Dk. 75 Siopis, Dk. 78 Efkan, Dk. 79 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)