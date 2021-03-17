İrfan Can Kahveci'den ömürlük imza
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile hayatını birleştirdi.
İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı.
Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut, teknik ve idari kadro ile futbolcular katıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İrfan Can Kahveci ve Gözde Doyran çiftini kutluyor, ömür boyu mutluluk diliyoruz" denildi.
Futbolcumuz İrfan Can Kahveci hayatını Gözde Doyran ile birleştirdi.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 17, 2021
İrfan Can Kahveci ve Gözde Doyran çiftini kutluyor, ömür boyu mutluluk diliyoruz.
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