İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut, teknik ve idari kadro ile futbolcular katıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İrfan Can Kahveci ve Gözde Doyran çiftini kutluyor, ömür boyu mutluluk diliyoruz" denildi.