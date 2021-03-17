Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sistem9 Yeşilyurt Romanya'dan zaferle dönüyor
[Fotoğraf: DHA]
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası finali ilk maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Romanya'nın CSM Volei Alba takımını 3-0 yendi.
Targu Mureş kentiyle aynı adı taşıyan spor salonundaki mücadeleyi 25-12, 25-18 ve 25-16'lık setlerle kazanan Sistem9 Yeşilyurt, rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 24 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
[Fotoğraf: DHA]
Salon: Sala Sporturilor
Hakemler: Darko Savic (Sırbistan), Monika Ujhazi (Macaristan)
CSM Volei Alba: Malkovai Antonijevic, Milenkovic, Aleksic, Baciu, Celic, Spasenic, (Scott, Rus, Kocic)
Sistem9 Yeşilyurt: Buket, Derya, Zeynep Sude, Carutasu, Scuka, Cross, Bihter, (İrem)
Setler: 12-25, 18-25, 16-25
Süre: 62 dakika (19′, 22′, 21′)
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