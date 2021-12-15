Premier Lig futbolcuları ve çalışanları artık tesislere girmeden önce her gün hızlı koorünavirüs testi yaptırmak zorunda.

Son bir haftada ligde, salgının başlangıcından bu ya en yüksek sayı olan 42 pozitif vaka bildirildi.

Tottenham ve Manchester United'taki COVİD-19'lı futbolcular sebebiyle iki lig maçı ertelendi. Aynı zamanda Brighton, Leicester City ve Aston Villa ve Norwich City'de de pozitif vakalar vardı.

Kulüp personeli ve futbolcular, günlük hızlı testin yanı sıra her hafta iki kez PCR testi de vermek zorunda.

Almanya ve Hollanda'da maçlara yeniden seyirci yasağı getirilirken, İngiltere önlemleri sıkılaştırmaya çalışıyor.

Seyirciler, maçlara girebilmek için en az iki doz aşılarının bulunduğu aşı kartını ibraz etmek zorundalar.

Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard ve Crystal Palacelı meslektaşı Patrick Vieira da yeni transfer sezonunda aşı zorunluluğu aramanın iyi bir fikir olabileceği kanaatindeler.