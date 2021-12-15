Beşiktaş'ta yeni teknik adamın kim olacağı sorusu yanıtını bekliyor. Siyah beyazlılarda görüşmeler sürerken, kararı Başkan Ahmet Nur Çebi verecek.

Beşiktaş'ta ön plana çıkan isimler ise belli. Yabancı teknik direktörde karar kılınması durumunda Portekiz'in Estoril takımını çalıştıran Bruno Pinheiro en güçlü aday. Yerli isimde ise Şenol Güneş listenin ilk sırasında.

Pazartesi günü yapılan yönetim kurulu toplantısında büyük çoğunluk, Bruno Pinheiro için olumlu görüş belirtmişti. Portekizli teknik adamın da, Beşiktaş'ta görev yapmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Estoril ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 45 yaşındaki teknik adamın kontratında "100 bin euroya ayrılabilir" maddesi olduğu öğrenildi.

Pinheiro, anlaşma sağlanması halinde 6 yardımcısıyla birlikte iş başı yapacak.

Derbiye özel prim

Diğer yandan Beşiktaş'ı, Fenerbahçe derbisine Önder Karaveli hazırlıyor. 4-2 kazanılan Yukatel Kayserispor maçından sonra futbolcuların moralinin yerinde olduğu bildiriliyor.

Beşiktaş yönetimi de bu süreçte takımı yalnız bırakmıyor. Yönetim, önümüzdeki günlerde derbiye özel prim açıklayacak.