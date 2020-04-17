Haber Giriş: Kaynak: AA
Premier Lig'de hedef sezonu tamamlamak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Premier Lig yönetimi ve kulüplerin yetkilileri, maçların yeniden başlatılmasıyla ilgili çeşitli senaryolar üzerinde çalışıldığını açıkladı.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle askıya alınan Premier Lig'de sezonun tamamlanması hedefleniyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig yönetimi ve kulüplerin yetkilileri video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.
Haberde toplantının ardından yapılan açıklamaya yer verilirken, maçların yeniden başlatılmasıyla ilgili çeşitli senaryolar üzerinde çalışıldığı kaydedildi.
İnsan sağlığının birinci öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, "2019-2020 sezonunu tamamlama hedefimiz devam etmekte ancak koronavirüs nedeniyle kesin bir tarih verilememektedir. Premier Lig, sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlayacaktır" sözlerine yer verildi.
Etiketler: Premier Lig koronavirüs futbol covid-19Son Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 21:06
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