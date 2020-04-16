Tüm zamanların en iyi basketbolcusu kabul edilen Michael Jordan, Chicago Bulls formasıyla 90'lı yıllara damga vurmuştu.

Jordan liderliğindeki Bulls 1991 ile 98 yılları arasında 6 kez şampiyonluğa ulaştı.

ESPN kanalı, Chicago'nun ligi domine ettiği yılların arka planını 'Son Dans' isimli belgeselle ele alacak.

Michael Jordan, pazar günü yayınlanmaya başlayacak belgeselle ilgili konuştu.

Koronavirüs salgını sebebiyle ailesiyle Florida'daki evinde bulunduğunu belirten basketbol efsanesi, Chicago ile kazandığı son şampiyonluk için "deneme yılı" tabirini kullandı.

"Bu sene 'Son Dans' dedi"

"O sene hepimiz bir şeyler deniyorduk. Başantrenörümüz Phil Jackson, bu sene 'Son Dans' dedi. Bu sebeple zevk almaya baktık. Sonucu düşünmeden oynadık. Ne istiyorsak onu denedik sonunda da şampiyon olduk."

Ailesinin kendisini yetiştirirken yaşadığı zorluklara da değinen efsane, "Ben de çocuklarıma zorluklardan, olumlu yönler çıkarmalarını öğütlüyorum" dedi.

10 bölümlük 'Son Dans' belgeseli, uluslararası yayın platformları aracılığıyla tüm dünyadaki basketbolseverlere ulaşacak.