Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktör Abdullah Avcı, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"Bu zamanı boş geçirmemek lazım. Bu süreç başlamadan evvel planlarımız vardı, ocak ayının sonunda ayrıldıktan sonra. Her ay yurt dışına çıkmak, maç izlemek. Güncellemeler, gelişmeler. Bu süreçte bunu uygulama durumumuz olamaz. Ekibimle her gün telefonlaşıyoruz. Teknik direktörlerden çok, oyun ve oyun organizasyonlarının analizini yapıyoruz. İtalya'da çok değişik sistemlerde oyunlar oynanmaya başlandı, onları takip edip analizlerini yapıyoruz. Kendimizi geliştirmiş, güncellemiş oluyoruz.''

Beşiktaş dönemi

''Çok uzun süredir istenen biri olarak, bana hissettirdiği gurur ve tutkuydu. Kötü başlayan bir süreç. 2 şey vardır, biri anlık sonuç almak, diğeri planlı ve organize şekilde kültür oluşturmak. Hangisi doğru bilemiyorum. Şunu yaşadık, 6 haftalık sonuçların olumsuz olduğu bir süreç. Sonrasında da 6 haftanın üs üste kazanıldığı bir süreç. Kendini çok iyi hissettiğin, tribünlerin seni çağırdığı bir süreç. Hepsi deneyim. Keşkelerle hareket edemeyiz. Beşiktaş'ta göreve gelirken zorlukların olacağını biliyordum. Bu süreçleri bilerek geldim. En iyisini yapmaya çalıştık. Değişik duyguları yaşadığımız bir süreç oldu. Gittiğimde oturtmaya çalıştığım bir oyun felsefesi, sonra da küçük oynamalar. Ya bir kültür oluşturacaksın ya da bir oyunu değiştirip pragmatik sonuçlar alacaksın.''

"Sergen Yalçın antrenör olarak da çıkışını devam ettirir"

Avcı, kendisinden sonra Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine gelen Sergen Yalçın ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

''Sergen Yalçın, futbolcu olarak çok özel bir oyuncuydu, umarum antrenör olarak da çıkışını devam ettirir. Güzel bir birliktelik oldu. Camia içerisinden çıkmış birinin teknik direktör olması Süper Lig'deki rekabeti arttıracaktır. Kendisine başarılar diliyorum.''

"Seyircili oynanmasından yanayım"

56 yaşındaki teknik direktör liglerin geleceği ile ilgili "Bana soracak olursanız, lig oynanmadan tescil edilmez. Futbol oynanmalı. Seyircili oynanmasından yanayım. Futbol, bu süreçten sonra iyileştirme gücüyle birlikte aramıza dönecektir diye düşünüyorum." dedi.

Braga maçına gidememesi

Abdullah Avcı, Beşikaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Braga ile oynadığı maça rahatsızlığı nedeniyle gidememesiyle ilgili konuştu.

''Medyanın içindeki önemli kalemler, 'Ölümcül hastalık herhalde, gidemiyor.' dediler. Bugün bunu yazanlar, bugün sağlıkla ilgili yaşadığımız süreci nasıl değerlendirecek acaba?''

''Hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum. Hastanede yatanlara acil şifalar diliyorum. Göksal Gümüşdağ'a, Fatih Terim'e, Abdurrahim Albayrak'a, Rüştü Reçber'e geçmiş olsun.''