WTA Dünya Turu'nda final heyecanı 2 farklı kıtada yaşandı. Prag'daki organizasyonun finalinde Dünya 2 numarası Simona Halep ile Elise Mertens korta çıktı.

Rumen raket, 1 bucuk saat süren karşılaşmada Belçikalı rakibini 6-2 ve 7-5'lik setlerle geçerek kupayı kazanan isim oldu.

Halep, son olarak Covid-19 salgını öncesi Dubai'de düzenlenen WTA organizasyonuna katılmış ve orada da şampiyon olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde düzenlenen Lexington Turnuvası'nda ise Jennifer Brady mutlu sona ulaştı.

Finalde İsviçreli Jill Teichman'a karşı 6-3 ve 6-4'lük üstünlük sağlayan ev sahibi raket, kariyerinde ilk defa bir WTA organizasyonunu kazanmış oldu.