Ada'da gündem, Pep Guardiola. Premier Lig'de şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran, Devler Ligi'nde ise Lyon'a kaybederek, çeyrek finalde havlu atan Manchester City'de İspanyol çalıştırıcının koltuğu sallanıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester City yönetimi, Guardiola ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Son olarak Tottenham'ı çalıştıran Mauricio Pochettino ismi ise City'de ön planda. Pep Guardiola ile yolların ayrılması durumunda, Arjantinli teknik adamın kapısı çalınacak.

2016'da Manchester City'ye katılan İspanyol çalıştırıcı, şu ana kadar İngiliz ekibinde 4 sezon geçirdi. Guardiola bu süreçte 2 Premier Lig şampiyonluğu, 3 Lig Kupası, bir FA Cup ve iki Kominiti Şild kazandı.

Manchester ekibi, 2019-2020 sezonunda Lig Kupası ve Kominiti Şild'i müzesine götürdü. Pep Guardiola'nın Manchester City'deki kontratı, 2020-2021 sezonu sonunda bitiyor.