Koronavirüs salgını nedeniyle 8'li final formatıyla düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final karşılaşmaları Portekiz'in başkenti Lizbon'da tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Son 4'te iki Alman, iki Fransız takımı

İlk yarı final maçında RB Leipzig ile Paris Saint-Germain 18 Ağustos Salı günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Yarı finalin diğer müsabakasında ise Lyon ile Bayern Münih, 19 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de mücadele edecek.