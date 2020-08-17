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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler, 18-19 Ağustos tarihlerinde oynanacak yarı final karşılaşmalarıyla belli olacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle 8'li final formatıyla düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final karşılaşmaları Portekiz'in başkenti Lizbon'da tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Son 4'te iki Alman, iki Fransız takımı
İlk yarı final maçında RB Leipzig ile Paris Saint-Germain 18 Ağustos Salı günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
Yarı finalin diğer müsabakasında ise Lyon ile Bayern Münih, 19 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de mücadele edecek.
Etiketler: UEFA şampiyonlar ligi yarı finalSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:07
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