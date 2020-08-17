Fenerbahçe, Allahyar için Ukrayna'dan resmi teklif aldı. Mariupol, İranlı oyuncu için sarı lacivertlilerin kapısını çaldı.

Fenerbahçe'nin, yeni sezon planlamasında düşünmediği Allahyar Sayadmanesh'e gelen teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Sarı lacivertliler, 19 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon İstanbulspor'a kiralık göndermiş ardından geri çağırıp ligin son haftalarında kullanmıştı.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 1’i 11 olmak üzere 3 maça çıkan Allahyar, gol veya asist katkısı yapamadı. Genç oyuncunun, sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi Haziran 2024’te sona erecek.