Mensah'ı renklerine bağlayarak orta alandaki açığı kapatan Beşiktaş, golcü transferine yoğunlaştı.

Siyah beyazlıların, Papiss Cisse ile masaya oturacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor ile tüm kulvarlarda 26 gol atarak kariyerinin en skorer sezonunu yaşayan tecrübeli futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

35 yaşındaki oyuncu, yapılan ilk görüşmede imza parası istemişti. Ancak Cisse'nin bu isteğinden vazgeçtiği öğrenildi.

Sergen Yalçın’ın eski öğrencisi Pappis Cisse’yi takımda görmek istediği belirtilirken, golcü futbolcuya 1+1 yıllık kontrat önerilecek.

Senegalli oyuncunun da Beşiktaş’ta forma giymeye sıcak baktığı, transferin kısa zamanda bitmesi bekleniyor.

Sağ beke Davide Santon

Sağ bek sorununu da Davide Santon’la çözmeye yakın olan Beşiktaş yönetimi, golcü transferi sonrası Roma ile görüşecek.

Yapılan ilk temasların iyi geçtiği, İtalyan sağ bekin de Beşiktaş’a gelmeye olumlu yaklaştığı vurgulandı.

Yönetici Erdal Torunoğulları, teknik ekibin istediği Davide Santon için yakın zamanda temaslarını hızlandıracak.