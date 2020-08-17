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Samsunsporlu futbolcunun ikinci koronavirüs testi negatif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor kalecisi Nurullah Aslan'ın ikinci kez yapılan koronavirüs testi negatif çıktı.
Genç kalecinin Bolu kampında üç gün önce yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tekrarlanan testten bu kez negatif sonuç alındı.
Kırmızı-beyazlı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İkinci testim negatif çıktı. Şükürler olsun." ifadelerini kullandı.
Samsunspor Kulübünün internet sitesinde ise Covid-19 testi pozitif çıkan Nurullah Aslan'da, yapılan ek kontrollerde herhangi bir bulgu saptanmadığı bildirilmişti.
Aslan'ın, tedbir amaçlı izolasyon süreci devam ediyor.
Etiketler: Yılport Samsunspor Nurullah Aslan koronavirüs testiSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:27
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