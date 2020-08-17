Haber Giriş: Kaynak: AA
Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na veda mesajı
Medipol Başakşehir, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıklayan eski kaptanı Emre Belözoğlu'na, kulübe verdiği hizmetler için teşekkür mesajı yayımladı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne ve Türk futboluna vermiş olduğun hizmetler için teşekkür ederiz. Allah yolunu açık etsin kaptan." ifadeleri yer aldı.
Mesajla birlikte Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir forması ile birlikte çıktığı maçlardan da görüntüler paylaşıldı.
Turuncu lacivertli formayla 4 sezonda 128 maça çıkan tecrübeli isim, 15 kez fileleri sarstı, 20 de gol pası verdi.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’ne ve Türk futboluna vermiş olduğun hizmetler için teşekkür ederiz. Allah yolunu açık etsin kaptan. #EmreBelozoglu pic.twitter.com/XBuM3uuOU8— İstanbul Başakşehir #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) August 17, 2020
Etiketler: Medipol Başakşehir emre belözoğluSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:27
Son Haberler
- 12:00
- 11:55
- 11:57
- 11:56
- 11:47
Sıradaki Haber
Süper Lig kulüplerinin transferde gözü iç piyasada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz