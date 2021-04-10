Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamaya göre, bugünkü Galatasaray maçı öncesi gerçekleştirilen testlerde 2 oyuncu, 1 yardımcı antrenör ve 1 sağlık ekibi personelinin sonucu pozitif çıktı.

Bu kişilerin, daha önce Covid-19 testleri pozitif sonuçlanan 2 yardımcı antrenör gibi izolasyonları sağlandı.