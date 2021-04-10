Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka'da 4 kişi daha pozitif çıktı
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da 4 kişi daha koronavirüse yakalandı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamaya göre, bugünkü Galatasaray maçı öncesi gerçekleştirilen testlerde 2 oyuncu, 1 yardımcı antrenör ve 1 sağlık ekibi personelinin sonucu pozitif çıktı.
Bu kişilerin, daha önce Covid-19 testleri pozitif sonuçlanan 2 yardımcı antrenör gibi izolasyonları sağlandı.
Etiketler: Basketbol Koronavirüs
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