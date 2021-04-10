Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. A takım direktörü Emre Belözoğlu, 2 puan bırakılan Yeni Malatyaspor maçının ardından antrenmanlarda oyuncularıyla sık sık konuşup yapılan hataları anlattı.

Futbolcularla toplantı yapan genç çalıştırıcı, kalan 8 maçta puan kaybı yaşamak istemediğini dile getirdi.

Emre Belözoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü maçında bazı oyuncuları kulübeye çekebilir.

40 yaşındaki teknik adamın, Malatya deplasmanında performanslarını beğenmediği İrfan Can, Luiz Gustavo ve Osayi-Samuel ile karşılaşmaya başlamayı düşünmüyor.

Emre Belözoğlu'nun, Gustavo'nun yerine Sosa'yı, Osayi-Samuel yerine de Ferdi'yi oynatabilir.

Genç teknik adam, İrfan Can'ın bölgesine ise Pelkas'ı çekmeyi planlıyor. Sarı Lacivertlilerde Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar bu maçta forma giyemeyecek.