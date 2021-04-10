Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na kar engeli
[Fotoğraf: AA-arşiv]
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk gününde 11 Nisan Pazar günü yapılması planlanan Nevşehir-Kapadokya etabı, kar yağışı nedeniyle iptal edildi.
Nevşehir'de dün akşam başlayan yoğun kar yağışının şiddetini artırması sonucu turun ilk etabının yapılması için uygun şartların oluşmadığı belirlendi.
Kar yağışının yarın da devam edecek olması nedeniyle 167,3 kilometrelik ilk etap yarışının yapılmaması kararı alındı.
Nevşehir-Kapadokya etabının listeden çıkartılması sonrası 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 12 Nisan Pazartesi günü 144,9 kilometrelik Konya-Konya etabıyla start alacak.
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