Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 06:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Olimpiyat meşalesini Türk vatandaşı taşıdı
[Fotoğraf: AA]
Japonya'nın Wakayama eyaletinin Kuşimoto ilçesinde yaşayan Durna Özkaya, kente uğrayan Tokyo Olimpiyatları meşalesini taşıdı.
Olimpiyat meşalesini taşımak için yaptığı başvurunun kabul edilmesinin ardından Özkaya, meşalenin Kuşimoto ilçesine gelmesini bekledi.
Meşale taşıyıcılarının giydiği beyaz üniformayı giyen Özkaya, meşaleyi Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi yetkilisinden ilçe sahilinde teslim aldı.
Komite yetkilisinin meşaleyi tutuşturmasının ardından verdiği komutla Türk vatandaşı Özkaya, elinde tuttuğu meşaleyle 200 metre mesafeli koşusuna başladı.
Sahil hattı boyunca kendisini ilgiyle izleyen, Türk ve Japon bayraklarını sallayan kent halkının, kendisine yönelik alkışlarına Özkaya, "teşekkür ederim" ifadesiyle karşılık verdi.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Japonya
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