Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 01:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lille'de Burak ve Zeki maça damga vurdu
[Fotoğraf: AFP]
Ligue 1'in 32. haftasında Lille, deplasmanda milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in attığı gollerle Metz'i 2-0 mağlup etti.
İlk yarının golsüz berabere bittiği maçın 60. dakikasında sahneye çıkan Burak Yılmaz'ın meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla Lille 1-0 öne geçti.
[Fotoğraf: AFP | Burak Yılmaz]
Zeki Çelik'in 89. dakikada attığı golle Lille karşılaşmayı 2-0 kazandı. Milli futbolcular, Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
[Fotoğraf: AFP | Zeki Çelik]
Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı.
Lider Lille, puanını 69'a yükseltirken, Metz 42 puanda kaldı.
Etiketler: Fransa Yusuf Yazıcı
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