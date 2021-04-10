Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nde pozitif vaka
Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kırmızı-siyahlı kulüp açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
"MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi uygulanan Covid-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. haftasında 11 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) April 10, 2021
Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/b77lr2CKxG
Etiketler: Gençlerbirliği Koronavirüs
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