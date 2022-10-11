Bonn kentindeki Telekom Dome Salonu'nda oynanacak Telekom Baskets Bonn-Pınar Karşıyaka müsabakası TSİ 21.00'de başlayacak.

İlk maçında AEK'yi 91-88 mağlup eden Pınar Karşıyaka, çarşamba günü ikinci maçını da kayıpsız geçmek için mücadele edecek.

Yeşil-kırmızılı ekibin rakibi Alman temsilcisi, ilk hafta konuk ettiği İtalya'nın UNAHOTELS Reggio Emilia takımına 88-84 yenildi.

Gruptaki diğer karşılaşmada UNAHOTELS Reggio Emilia ile AEK 12 Ekim Çarşamba günü İtalya'da karşılaşacak

Öte yandan, Avrupa kupalarında 249. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 248 müsabakada 134 galibiyet, 112 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.