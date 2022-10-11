Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı Avrupa'da sahne alacak
[Fotograf: AA]
BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi eleme maçlarına çıkacak.
Macaristan'daki DVTK Arena oynanacak ilk müsabakada BOTAŞ ile Macaristan temsilcisi DVTK Hun-Therm Miskolc 12 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.30'da karşılaşacak.
BOTAŞ ikinci maçını 13 Ekim TSİ 19.30'da İsrail'in Elizur Landco Ramla takımıyla oynayacak.
BOTAŞ, eleme grubunun lideri olması halinde normal sezonda B Grubu'nda, elenmesi halinde Avrupa Kupası'nda mücadelesine devam edecek.
Etiketler: Basketbol Avrupa Kupaları
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