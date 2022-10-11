Süper Lig'de rekabet puan durumuna yansıdı
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası, oynanan iki müsabakayla sona erdi. Zirvede 18 puana sahip Adana Demirspor, Beşiktaş ve Konyaspor yer alıyor.
Süper Lig’de 9. haftada oynanan 9 maçta toplam 24 gol atıldı. Haftanın açılış maçında Gaziantep FK’ya konuk olan Adana Demirspor sahadan 1 puanla ayrılmasına rağmen haftayı liderlik koltuğunda tamamladı.
Oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan Beşiktaş, Giresunspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek puanını 18’e yükseltti ve liderliğe ortak oldu.
Ligde üst üste 4 mağlubiyet alan Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Konyaspor da 9 maç sonunda 18 puana ulaşan bir diğer ekip oldu.
9 gollü tarihi maçta kazanan Fenerbahçe
2022-2023 sezonunda geri kalan haftalarda skor üretkenliği ile dikkat çeken Fenerbahçe, Kadıköy’de Fatih Karagümrük’ü ağırladı.
Gol düellosuna sahne olan mücadelede kalesinde 4 gol gören Fenerbahçe, uzatma dakikalarında attığı 5. gol ile 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler sahasında oynadığı 5 karşılaşmada rakip filelere 19 gol kaydederken 8 maçta 17 puan topladı.
Başakşehir ilk kez kaybetti
Bu sezon 6 mücadelede kalesinde gol görmeyen ve geçtiğimiz hafta ilk kez gol yiyen Başakşehir, namağlup unvanını da bu hafta kaybetti.
Haftanın kapanış maçında Sivasspor ile İstanbul’da karşılaşan turuncu-lacivertliler, rakibine 2-0’lık sonuçla boyun eğdi. Sivas temsilcisi ise bu sezon ilk galibiyetine ulaşmış oldu.
Trabzonspor fırsat tepti
Akyazı Stadyumu’nda Kasımpaşa’yı konuk eden Trabzonspor, rakibiyle golsüz berabere kalırken haftayı 17 puanla 7. sırada tamamladı.
Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Monaco’yu ağırlayacak olan bordo-mavililer, ligde ise pazar günü Beşiktaş’a konuk olacak.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-1
İstanbulspor-MKE Ankaragücü: 1-2
Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: 1-1
Bitexen Giresunspor-Beşiktaş: 0-1
HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: 2-2
Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-0
Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-4
Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 0-2
Puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
10. hafta
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
14 Ekim Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Kırbıyık Holding)
15 Ekim Cumartesi:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16 Ekim Pazar:
17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
17 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor (Sivas 4 Eylül)
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
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