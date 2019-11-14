Spor
PFDK kararları açıklandı14 Kasım 2019 Perşembe 17:13 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 17:27
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Isla'ya 2, Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'a 2, Alanyasporlu Fernandes'e 3 maç ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Parmak'a 2, Fenerbahçe forması giyen Mauricio Isla'ya 2, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Junior Fernandes'e ise 3 maç ceza verildiğini açıkladı.
Kaynak: TRT Spor
Etiketler: PFDK