Spor
Adana Demirspor'da 2 ayrılık14 Kasım 2019 Perşembe 16:57 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 17:07
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, futbolcular Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedildiği kaydedildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar sonucunda, Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.
Orhan sol bek, Hakan sağ bek mevkisinde görev yapıyordu.
Kaynak: AA
Etiketler: Adana Demirspor TFF 1. Lig