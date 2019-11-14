Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ahmet Çeker'in hayatı, babasının teşviki ile başladığı hokeyle değişti.

Ders çalışmayı fazla sevmemesi ve haylazlığı nedeniyle babası tarafından meslek öğrenmesi için sanayiye verilmek istenen Ahmet Çeker, ani karar değişikliğiyle salon hokey takımına yazdırıldı.

Daha önce amatör olarak futbol oynayan ve hokeyin adını ilk kez duyan Ahmet Çeker, babasının yönlendirmesiyle başladığı hokeyde kısa sürede önemli mesafe katedip, milli sporcu oldu.

Yaklaşık 7 yıldır ter döktüğü hokeyde, arkadaşlarıyla yurt içi ve yurt dışında başarılı sonuçlara imza atan 21 yaşındaki sporcunun en büyük hayallerinden biri ise kendisi gibi sporcular yetiştirebilmek.

"Hokey benim hayatımı değiştirdi"

Salon Hokeyi Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası C2 finalleri için Trabzon'da gerçekleştirdiği kampta açıklamalarda bulunan Ahmet Çeker, hokey sayesinde spora bakış açısının değiştiğini söyledi.

Genç sporcu, futbolda amatör, hokeyde ise profesyonel olduğunu dile getirerek, "Hokey sporu benim hayatımı değiştirdi. Milli sporcu oldum, üniversiteye girdim ve beden eğitimi ve spor öğretmenliği okuyorum. Üniversite bittiğinde de Allah nasip ederse öğretmen olacağım. Bunlar çok güzel duygular." diye konuştu.

Başarısını babasına borçlu olduğunu vurgulayan Ahmet Çeker, şöyle devam etti:

"Babam beni sanayiye gönderecekti, o sıra böyle bir spor olduğunu duyunca oraya gönderdi. Bu, benim hokeyde 7. yılım. Babamın yönlendirmesiyle hayatım değişti, milli takıma girdim. Farklı farklı illerde, ülkelerde maçlara gittim. Hokey sayesinde yurt dışını gördüm. Babama da hokeye de çok şey borçluyum. Bu borcu da küçük sporcular yetiştirerek ödemeyi düşünüyorum. "

Kaynak: AA