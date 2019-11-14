Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen Brand & Sport Summit 2019'da projeyi anlatan Guidetti, "10 yıldan fazladır Türkiye'de yaşıyorum. İşim, ailem burada. Türkiye'ye bir şeyler ödemek istedim." dedi.

Sporun insanlara imtiyazlı hayatlar kazandırdığına dikkati çeken Guidetti, "Biraz boş zamanımızdan faydalanmak lazım. Türkiye'nin daha erişilmez, imkanları kısıtlı yerlerine voleybol götürmeye karar verdim." diye konuştu.

"Bitlis'e, Elazığ'a gittik, ilham verici seyahatti"

İstanbul'da voleybol oynamanın kolay olduğunu anlatan Guidetti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak Türkiye'nin doğusunda çok farklı. Bitlis'e, Elazığ'a gittik. Çok ilham verici seyahatti. Hayatınızda aldıklarınız kadar verdikleriniz de önemli. Bu çocukların ne kadar şevkle voleybol öğrenmek istediğini görüyorsunuz. Spor ayakkabısı, kılık kıyafeti yok ama oynamaya bayılıyorlar. Onlara ve ailelerine bir mesaj vermek istedik. Ailelerine sporun da bir seçenek olduğunu göstermek istedik."

Amaçlarının yeni oyuncular yetiştirmek olmadığını kaydeden Guidetti, "Federasyon ve kulüpler zaten yetenekli oyuncuları çok güzel buluyor. 'Yarının Sultanları' projesinin ana sebebi iyi bir iş yapmak. Yeni fikir yaratmak. Tabii ki Bitlis'ten de milli bir oyuncu çıkabilir, bundan mutlu oluruz." diye konuştu.

Bahar Toksoy Guidetti ise sadece spor odaklı düşünmediklerini vurgulayarak, "Onları, hayatlarının herhangi bir alanında da başarılı olabilecekleri yönünde cesaretlendirmek istedik. Kampımızda çok farklı alanlarda eğitim veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA