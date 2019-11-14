Abdullah Avcı Ljajic ile özel görüşecek14 Kasım 2019 Perşembe 14:22 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 14:31
Beşiktaş'ta son haftalarda alınan iyi sonuçlara rağmen hücum oyuncularının performansı teknik heyeti düşündürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Sırp oyuncu Ljajic'in performansını yükseltmesi için özel görüşecek.
Beşiktaş'ta özellikle Ljajic'teki düşüş dikkatleri çekiyor; fakat yıldız oyuncunun satılmasının şu an için söz konusu olmadığı belirtildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Ljajic Türkiye'ye döndükten sonra oyuncuyla özel olarak görüşeceği öğrenildi.
Teknik heyetin, Sırp oyuncunun performansını yükseltebilmek için çalışmalar yaptıracağı ifade edildi.
Abdullah Avcı'nın yönetime vereceği listede bir forvet, bir kanat, bir de stoper olacağı kaydedildi.
Yönetimin satılacak futbolcular ile ilgili henüz bir liste oluşturmadığı ancak değerini bulan oyuncuların gönderebileceği de gelen haberler arasında.
Kaynak: TRT SPOR