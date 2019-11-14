Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de yapımı devam eden Alsancak ve Göztepe statlarında incelemelerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekilleri Binali Yıldırım, Alpay Özalan, Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı da eşlik etti.

"Dünya ile rekabet edebilecek, tam donanımlı tesislerimiz var"

Futbol dışındaki branşlarda da birçok tesisin Türkiye'ye kazandırıldığını belirten Kasapoğlu, "Dünya ile rekabet edebilecek, tam donanımlı tesislerimiz var. Hamdolsun bu tesisleşmeyi spordaki başarıyla daha yukarılara taşıyarak taçlandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Alsancak Stadı'nın ardından Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin son durumu hakkında bilgi aldığını belirterek, "Gerek Göztepe gerek diğer takımlarımız çok şanslılar. Edindiğimiz gözlemler, statların inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediği ve sona yaklaşıldığı. Bu anlamda İzmir halkımıza, İzmirli sporseverlere hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

"Göztepe-Beşiktaş maçında buluşmak üzere"

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da "Göztepe önce süper lige şimdi de evine dönüyor" dedi.

Stadın yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Yıldırım, "Ocak ayının 26'sında Süper Lig'deki Göztepe-Beşiktaş maçında buluşmak üzere. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrası Bakan Kasapoğlu ve Binali Yıldırım, stadın çatısındaki yürüyüş parkurunu inceledi.

Bu sırada parkurda ilk yürüyüşü yapmaları anısına Kasapoğlu ve Yıldırım'ın ayak izleri alındı.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kasapoğlu ve Yıldırım'a isimlerini taşıyan forma da hediye etti.

Kaynak: TRT SPOR