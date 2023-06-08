Açık 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 08.06.2023 19:54

Pendikspor Spor Toto Süper Lig’e yükselen son takım oldu

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor’u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig’in son biletini aldı.

Pendikspor Spor Toto Süper Lig’e yükselen son takım oldu
[Fotograf: AA]

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

Pendikspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Pendikspor, ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off finaline direkt kalmıştı.

Normal sezonu 4. sırada bitiren Bodrumspor ise play-off 1. turunda Göztepe'yi 3-1 ile geçmeyi başarmıştı.

Play-off 2. turunda Eyüpspor ile eşleşen Bodrumspor, ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini rövanşta 2-0 ile geçerek adını finale yazdırmıştı.

İlk yarının önemli anları

Karşılaşmanın 2. dakikasında hızlı gelişen Bodrumspor atağında Kenan Özer'in pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

16. dakikada Kenan Özer'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar'ın kaleci Burak Öğür'ü de geçtikten sonra kaleye gönderdiği top direkten döndü. Savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

21. dakikada Ahmed Ildız'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta direğe de çarpan top üstten dışarı gitti.

Gol - 27. dakikada Pendikspor penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahası içindeki Ahmed Ildız'ın yaptığı ortada Ali Aytemur'un müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti. Hakem Abdulkadir Bitigen, Ali Aytemur'un topa elle müdahale ettiğine karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi. Atışı 29. dakikada kullanan Regattin şutunda top filelerle buluştu: 1-0.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gol - 31. dakikada Pendikspor farkı 2'ye çıkardı. Regattin'in sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Thuram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gol - 38. dakikada Bodrumspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Kenan Özer'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Hasan Hatipoğlu ters vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

Pendikspor'un 2-0 öne geçmesinin ardından Pendikspor kalesinin arkasındaki Bodrumspor tribünlerinden yabancı maddeler atıldı. Yabancı maddelerden biri Pendiksporlu futbolcunun tedavisi için sahaya giren bir görevliye isabet etti. Bodrumspor'un attığı golün ardından yine yabancı maddeler atıldı, bunun üzerine hakem Abdulkadir Bitigen anons yaptırdı.

Müsabakanın ilk yarısı Pendikspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali[Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali]

İkinci yarının önemli anları

Karşılaşmanın 60. dakikasında Celal Dumanlı'nın göğsüyle indirdiği topla sol çapraz pozisyonda buluşan Musah Mohammed'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali[Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali]

62. dakikada korner direği yakınında Süleyman Özdamar, Görkem Bitin'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Abdulkadir Bitigen tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Müsabakadan 2-1 galip ayrılan Pendikspor Süper Lig'e çıktı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Pendikspor: Burak Öğür, Gökcan Kaya (Dk. 46 Ferhat Öztorun), Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Tarık Tekdal (Dk. 46 Berkay Sülüngöz), Samet Asatekin (Dk. 80 Ali Han Tunçer), Hasan Kılıç, Ahmed Ildız (Dk. 71 Mesut Özdemir), Görkem Bitin (Dk. 71 Kappel), Regattin, Thuram

Bodrumspor: Diogo Sousa, Omar Imeri (Dk. 67 Burak Öksüz), Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 67 Eren Albayrak), Gökdeniz Bayrakdar, Erkan Değişmez (Dk. 46 Hakan Özmert), Musah Mohammed, Kenan Özer, Samet Yalçın (Dk. 85 Onur Akbay), Celal Dumanlı (Dk. 61 Umar)

Goller: Dk. 29 Regattin (Penaltıdan), 31 Thuram (Pendikspor), Dk. 38 Hasan Hatipoğlu (Kendi kalesine) (Bodrumspor)

Kırmızı kart: Dk. 62 Süleyman Özdamar (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Ali Aytemur, Dk. 55 Hakan Özmert, Dk. 90+10 Kenan Özer (Bodrumspor), Dk. 74 Kappel, Dk. 81 Burak Öğür, Dk. 90 Mesut Özdemir, Dk. 90+2 Thuram, Dk. 90+10 Alihan Tuncer (Pendikspor)

ETİKETLER
TFF 1. Lig
Sıradaki Haber
UEFA Şampiyonlar Festivali'nin açılışı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:07
Kerkük'te Ebola salgını nedeniyle bir kişi öldü
22:02
BM: New York'taki duman iklim krizinin sembolü
22:00
SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı
21:34
Köpek balığı saldırısına uğrayan Rus turist öldü
21:25
Burdur'da işçi minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı
20:48
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İran'daki tarihi Gevher Şad Camii farklı mimarisiyle dikkati çekiyor
İran'daki tarihi Gevher Şad Camii farklı mimarisiyle dikkati çekiyor
FOTO FOKUS
Köpek balığı saldırısına uğrayan Rus turist öldü
Köpek balığı saldırısına uğrayan Rus turist öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ