Pendikspor Spor Toto Süper Lig’e yükselen son takım oldu

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

Pendikspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.

[Fotoğraf: AA]

Pendikspor, ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off finaline direkt kalmıştı.

Normal sezonu 4. sırada bitiren Bodrumspor ise play-off 1. turunda Göztepe'yi 3-1 ile geçmeyi başarmıştı.

Play-off 2. turunda Eyüpspor ile eşleşen Bodrumspor, ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini rövanşta 2-0 ile geçerek adını finale yazdırmıştı.

İlk yarının önemli anları

Karşılaşmanın 2. dakikasında hızlı gelişen Bodrumspor atağında Kenan Özer'in pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

16. dakikada Kenan Özer'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar'ın kaleci Burak Öğür'ü de geçtikten sonra kaleye gönderdiği top direkten döndü. Savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

21. dakikada Ahmed Ildız'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta direğe de çarpan top üstten dışarı gitti.

Gol - 27. dakikada Pendikspor penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahası içindeki Ahmed Ildız'ın yaptığı ortada Ali Aytemur'un müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti. Hakem Abdulkadir Bitigen, Ali Aytemur'un topa elle müdahale ettiğine karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi. Atışı 29. dakikada kullanan Regattin şutunda top filelerle buluştu: 1-0.

[Fotoğraf: AA]

Gol - 31. dakikada Pendikspor farkı 2'ye çıkardı. Regattin'in sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Thuram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

[Fotoğraf: AA]

Gol - 38. dakikada Bodrumspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Kenan Özer'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Hasan Hatipoğlu ters vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

Pendikspor'un 2-0 öne geçmesinin ardından Pendikspor kalesinin arkasındaki Bodrumspor tribünlerinden yabancı maddeler atıldı. Yabancı maddelerden biri Pendiksporlu futbolcunun tedavisi için sahaya giren bir görevliye isabet etti. Bodrumspor'un attığı golün ardından yine yabancı maddeler atıldı, bunun üzerine hakem Abdulkadir Bitigen anons yaptırdı.

Müsabakanın ilk yarısı Pendikspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali]

İkinci yarının önemli anları

Karşılaşmanın 60. dakikasında Celal Dumanlı'nın göğsüyle indirdiği topla sol çapraz pozisyonda buluşan Musah Mohammed'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

[Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali]

62. dakikada korner direği yakınında Süleyman Özdamar, Görkem Bitin'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Abdulkadir Bitigen tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Müsabakadan 2-1 galip ayrılan Pendikspor Süper Lig'e çıktı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Pendikspor: Burak Öğür, Gökcan Kaya (Dk. 46 Ferhat Öztorun), Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Tarık Tekdal (Dk. 46 Berkay Sülüngöz), Samet Asatekin (Dk. 80 Ali Han Tunçer), Hasan Kılıç, Ahmed Ildız (Dk. 71 Mesut Özdemir), Görkem Bitin (Dk. 71 Kappel), Regattin, Thuram

Bodrumspor: Diogo Sousa, Omar Imeri (Dk. 67 Burak Öksüz), Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 67 Eren Albayrak), Gökdeniz Bayrakdar, Erkan Değişmez (Dk. 46 Hakan Özmert), Musah Mohammed, Kenan Özer, Samet Yalçın (Dk. 85 Onur Akbay), Celal Dumanlı (Dk. 61 Umar)

Goller: Dk. 29 Regattin (Penaltıdan), 31 Thuram (Pendikspor), Dk. 38 Hasan Hatipoğlu (Kendi kalesine) (Bodrumspor)

Kırmızı kart: Dk. 62 Süleyman Özdamar (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Ali Aytemur, Dk. 55 Hakan Özmert, Dk. 90+10 Kenan Özer (Bodrumspor), Dk. 74 Kappel, Dk. 81 Burak Öğür, Dk. 90 Mesut Özdemir, Dk. 90+2 Thuram, Dk. 90+10 Alihan Tuncer (Pendikspor)