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Spor
AA 08.06.2023 14:05

Süper Lig yayın gelirinde en fazla pay Galatasaray’ın oldu

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu geride kalırken, takımların yayın gelirleri de şekillendi.

Süper Lig yayın gelirinde en fazla pay Galatasaray’ın oldu
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 193 milyon 791 bin lirayla havuzdan en fazla pay alan ekip oldu.

Fenerbahçe yayın pastasından 172 milyon 796 bin lira kazanırken, Beşiktaş da kasasına 157 milyon 573 bin lira koydu.

Klasmanda 100 milyon 247 bin lira ile Adana Demirspor dördüncü sırada, 97 milyon 917 bin liralık edinimle Trabzonspor beşinci sırada yer alıyor.

Süper lig yayın bedeli 2 milyar 200 bin lira

Ligin yayın hakkı için sezon başında yapılan ihalede en yüksek teklif, 2 milyar 105 milyon lirayla beIN Sports'tan gelmişti.

İlk etapta bu teklif beğenilmeyip ihale iptal edilse de yapılan görüşmeler neticesinde taraflar arasında 2 milyar 200 milyon lirada mutabakat sağlandı.

Federasyon ve alt ligler için ayrılan pay çıktıktan sonra Süper Lig takımlarının elde ettiği toplam gelir 1 milyar 716 milyon lira oldu.

Yayın geliri nasıl paylaşılıyor ?

Havuzdaki toplam gelirin kulüplere aktarımında uygulanan kıstaslar şöyle:

* % 37 Katılım Payı

* % 46 Performans payı

* % 11 Şampiyonlar payı

* % 6 Ligde ilk 6 takım payı

Bu çerçevede 2022-23 sezonunda;

* Her takım 33 milyon 416 bin liralık katılım payını kasasına koydu.

* Takımlar her galibiyette 2 milyon 308 lira, beraberlikte ise 1 milyon 154 bin lira kazandı.

* Geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler, elde ettikleri her şampiyonluk için 2 milyon 860 bin lira aldı.

* İlk 6 payında lig şampiyonu Galatasaray 33 milyon 213 bin lira, lig ikincisi Fenerbahçe 26 milyon 570 bin lira, lig üçüncüsü Beşiktaş 19 milyon 927 bin lira, lig dördüncüsü Adana Demirspor 13 milyon 285 bin lira, lig beşincisi Başakşehir 6 milyon 642 bin lira ve lig altıncısı Trabzonspor 3 milyon 321 bin lirayla ödüllendirildi.

Deprem bölgesine 59 milyon liralık yardım

Türkiye Futbol Federasyonu, 6 Şubat’ta 11 ilde meydana gelen depremler sebebiyle bölgeye yönelik oluşturulan “Konteyner Projesi”ne destek mahiyetinde, kulüplerin yayın gelirinden kesinti yapılmasına karar verdi.

Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan 5’er milyon lira, diğer kulüplerden de (Hatayspor ve Gaziantepspor hariç) 3’er milyon liralık kesinti yapıldı.

Süper Lig’de 2022-23 sezonu sıralamasına göre kulüplerin elde ettiği yayın geliri miktarları şöyle:

SÜPER LİG 2022-23 YAYIN GELİRİ DAĞILIMI / (bin ₺)
Takımlar Katılım Payı Performans Payı Şampiyon Payı İlk 6 Payı Deprem Bölgesine Yardım Toplam Kazanç
1. Galatasaray 33.416 69.242 62.920 33.213 -5.000 193.791
2. Fenerbahçe 33.416 63.470 54.340 26.570 -5.000 172.796
3. Beşiktaş 33.416 63.470 45.760 19.927 -5.000 157.573
4. A.Demirspor 33.416 56.546   13.285 -3.000 100.247
5. Başakşehir 33.416 50.776 2.860 6.642 -3.000 90.694
6. Trabzonspor 33.416 46.160 20.020 3.321 -5.000 97.917
7. F.Karagümrük 33.416 43.852     -3.000 74.268
8. Konyaspor 33.416 45.006     -3.000 75.422
9.Kayserispor 33.416 40.390     -3.000 70.806
10. Kasımpaşa 33.416 35.774     -3.000 66.190
11. Ankaragücü 33.416 34.620     -3.000 65.036
12. İstanbulspor 33.416 33.466     -3.000 63.882
13. Antalyaspor 33.416 34.620     -3.000 65.036
14. Sivasspor 33.416 34.620     -3.000 65.036
15. Alanyaspor 33.416 34.620     -3.000 65.036
16. Giresunspor 33.416 34.620     -3.000 65.036
17. Ümraniyepor 33.416 26.542     -3.000 56.958
18. Gaziantepspor 33.416 21.926       55.342
19. Hatayspor 33.416 19.618       53.034
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