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Spor
AA 08.06.2023 12:55

Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri Antalya'da başladı

Hentbolda Avrupa Plaj Turu Finalleri, Antalya'da başladı.

Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri Antalya'da başladı
[Fotograf: AA]

Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) plaj hentbolunda kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan finaller, Konyaaltı sahilinde oluşturulan sahalarda gerçekleştiriliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türkiye Hentbol Federasyonu ile Konyaaltı Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Avrupa Plaj Turu Finalleri'nde, 2021-2022 sezonunda Avrupa çapında oynanan 51 resmi turnuva sonuçlarına göre sıralanan 11 ülkeden 14 kadın, 14 erkek takımı mücadele edecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin Konyaaltı Belediyesi'nin iki takımıyla temsil edildiği organizasyon, 11 Haziran Pazar günü sona erecek.

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