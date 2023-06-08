Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri Antalya'da başladı

Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) plaj hentbolunda kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan finaller, Konyaaltı sahilinde oluşturulan sahalarda gerçekleştiriliyor.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Hentbol Federasyonu ile Konyaaltı Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Avrupa Plaj Turu Finalleri'nde, 2021-2022 sezonunda Avrupa çapında oynanan 51 resmi turnuva sonuçlarına göre sıralanan 11 ülkeden 14 kadın, 14 erkek takımı mücadele edecek.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin Konyaaltı Belediyesi'nin iki takımıyla temsil edildiği organizasyon, 11 Haziran Pazar günü sona erecek.