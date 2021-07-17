Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Pedro Henrique Sivasspor'da
Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique, Sivasspor'a transfer oldu.
2 sezondur Hes Kablo Kaysersipor forması giyen Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, Sivasspor ile anlaştı.
Hes Kablo Kaysersipor tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Teşekkürler Pedro Henrique. Kulübümüz profesyonel oyuncularından Pedro Henrique'nin Sivasspor kulübüne transferi konusunda karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Pedro Henrique'ye katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Hes Kablo Kayserispor formasıyla 2 sezonda 59 maça çıkan Henrique, 18 gol attı.
Etiketler: Kayserispor Sivasspor Transfer Haberleri Süper Lig
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