Milli sporcu Şahika Ercümen, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kırdı.

87 metreye 2 dakika 47 saniyede daldı

Dünyanın en derin deliklerinden birisi olarak bilinen "Dean's Blue Hole"da devam eden kupada Şahika Ercümen, sabit ağırlık kategorisinde 87 metreye 2 dakika 47 saniyede dalarak Türkiye rekoru kırdı.

Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen @trthaber’de. https://t.co/S9oxni5uz0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 16, 2021

TRT Haber'e konuk olan Ercümen, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

"Ülkemizi temsil edebildiğim için mutluyum"

Güzel dereceler elde ettiklerini söyleyen Ercümen, "Ben çok mutluyum. 2 tane rekor kırdık. İlk rekorumuz paletli olarak 87 metreydi. Türkiye olarak ülkemizi burada temsil edebildiğim için çok mutluyum. Benim bir COVID-19 sürecim oldu. Buna rağmen başarı elde etmek beni çok mutlu etti" dedi.

"Yeni bir dünya rekoruyla bu sezonu taçlandırmak istiyorum"

Spor alanındaki hedeflerine dair açıklama yapan Ercümen, şunları söyledi:

"Benim amacım ekim sonuna kadar artarak performans gösterebilmek. Ben burada yeni bir dünya rekoruyla bu sezonu taçlandırmak istiyorum. Ben hayallerimden hiç vazgeçmemeye çalıştım. Lütfen hayallerinizin peşinden koşmaktan vazgeçmeyin. Sonuna kadar çabalayın, yılmayın. Ben de elimden geldiği kadar yeni dalgıçlara yol göstermeye çalışıyorum. Daha fazla kadın sporcunun da bu sporda yer almasını istiyorum."

Dünyanın en iyi dalgıçlarının katıldığı organizasyon, 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.



