Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 23:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da iki koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Kulübü, bugün yapılan koronavirüs PCR testinde iki futbolcunun sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından, iki futbolcusunun koronavirüse yakalandığını şu sözlerle duyurdu:
"Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/FwqNqZVFT3— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 16, 2021
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs
Son Haberler
- 23:42
- 23:39
- 23:19
- 22:57
- 22:47
Sıradaki Haber
Özlem Becerek, Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda 4. oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz