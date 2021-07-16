Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından, iki futbolcusunun koronavirüse yakalandığını şu sözlerle duyurdu:

"Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."