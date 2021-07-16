Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ugandalı sporcu Tokyo Olimpiyatları öncesi kayboldu
[Fotoğraf: AA]
Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için Japonya'ya giden Ugandalı halterci Julius Ssekitoleko'nun kaybolduğu bildirildi.
Kyodo haber ajansına göre, gelecek hafta başlayacak Tokyo Olimpiyatları öncesi Japonya'nın batısında hazırlıklarını sürdüren 20 yaşındaki Ugandalı halterci kayıplara karıştı.
Sporcunun kaybolduğunu koronavirüs için örnek almaya gelen şehir yetkilileri fark ederken polis Ssekitoleko'nun nerede olduğunu tespit etmeye çalışıyor.
Ülkeye 19 Haziran'da gelen Ugandalı sporculardan 2'sinin COVID-19 testi daha önce pozitif çıkmıştı.
Etiketler: Japonya 2020 Olimpiyat
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