Rotterdam Savcılığından yapılan açıklamada, Ekvador'dan gelen bir gemideki konteynerde güvenlik güçlerinin yaptığı kontroller sırasında muz püresine saklanmış 3 ton kokaine el konulduğu belirtildi.

İmha edildiği açıklanan kokainin piyasa değerinin 225 milyon euro civarında olduğu aktarıldı.

Hollandalı yetkililer, kendilerinin ve uluslararası yetkililerin bu yıl Hollanda'ya gidecek 50 ton kokaine el koyduğunu bildirmişti.