Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA, AFP
Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda 3 ton kokain ele geçirildi
[Fotoğraf: Reuters]
Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da Ekvador'dan gelen bir gemide 3 ton kokain ele geçirildiği bildirildi.
Rotterdam Savcılığından yapılan açıklamada, Ekvador'dan gelen bir gemideki konteynerde güvenlik güçlerinin yaptığı kontroller sırasında muz püresine saklanmış 3 ton kokaine el konulduğu belirtildi.
İmha edildiği açıklanan kokainin piyasa değerinin 225 milyon euro civarında olduğu aktarıldı.
Hollandalı yetkililer, kendilerinin ve uluslararası yetkililerin bu yıl Hollanda'ya gidecek 50 ton kokaine el koyduğunu bildirmişti.
Etiketler: Hollanda Uyuşturucu
Son Haberler
- 17:32
- 17:30
- 17:23
- 17:35
- 17:02
Sıradaki Haber
İsrail'e ait bir İHA Lübnan topraklarına düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz