Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'e ait bir İHA Lübnan topraklarına düştü
[Temsili fotoğraf: AA]
İsrail ordusu, kendisine ait bir insansız hava aracının Lübnan topraklarına düştüğünü açıkladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orduya ait bir İHA'nın rutin aktivite sırasında teknik arıza sonucu Lübnan topraklarına düştüğünü belirtti.
Olay sonrası bilgi sızma konusunda endişelerinin olmadığını dile getiren Adraee, İHA'nın neden Lübnan hava sahasında uçtuğuna dair bilgi vermedi.
Son Haberler
- 17:32
- 17:30
- 17:23
- 17:35
- 17:02
Sıradaki Haber
İngiltere'de hastaneye yatışların "korkutucu" seviyeye ulaşabileceği uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz