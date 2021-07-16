Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak
[Fotoğraf: DHA]
UEFA, 2023 yılındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağını açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kura çekimleri de İstanbul'da yapılacak.
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Etiketler: Son Dakika UEFA Avrupa Ligi
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