Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 07:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo 2020'de mücadele edecek milli sporcular Japonya'da
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, Japonya'ya ulaştı.
İstanbul Havalimanı'ndan dün törenle uğurlanan milli sporcular, antrenörler ve yöneticilerden oluşan kafile Tokyo'ya geldi.
Kafileyi taşıyan Türk Havayolları'nın Türkiye Olimpiyat Takımı için özel olarak giydirdiği uçak Narita Havalimanına indi.
Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen milli kafileyi havalimanında karşıladı.
Kafile, Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Etiketler: Japonya
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